Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit vier leichtverletzten Personen auf der BAB 20

Kröpelin/Neukloster (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Richtungsfahrbahn Lübeck der BAB20 zwischen den Anschlussstellen Kröpelin und Neukloster wurden am heutigen Abend vier weibliche Personen leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 25-jährige deutsche Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw BMW die Autobahn, als ein vor ihr fahrendes Fahrzeug plötzlich abbremste. Die Fahrzeugführerin des BMW wollte ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem vor ihr fahrenden Fahrzeug zu verhindern, verlor hierbei die Kontrolle über ihren Pkw, kam in der Folge nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Die vier leichtverletzten weiblichen Insassen des Pkw BMW wurden mittels Rettungswagen ins Sana Hanse Klinikum Wismar verbracht. Die BAB20 war im Bereich der Unfallstelle auf der Richtungsfahrbahn Lübeck kurzzeitig voll gesperrt, anschließend wurde der Verkehr halbseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 12.000 EUR geschätzt. Markus Brinkmann, Polizeikommissar verantwortlich und Rückfragen an: Isabel Wenzel Polizeiführerin vom Dienst Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Rostock

