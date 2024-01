POL-HRO: Brand eines Mehrfamilienhauses mit vier verletzten Personen

Tarnow (Landkreis Rostock) (ots) - Am 28.01.2024 gegen 23:25 Uhr kam es aus bisher unbekannter Ursache zum Brandausbruch in einer 40 x 20 Meter großen Scheune. In der Scheune waren Baumaterialien gelagert. Zudem befanden sich ein PKW sowie ein Anhänger in der Scheune. Der Sachschaden wird auf 500.000 Euro geschätzt. Die Tatortarbeit wurde durch den Kriminaldauerdienst Rostock durchgeführt. Zur Ermittlung der ...

