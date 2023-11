Polizei Homberg

POL-HR: Homberg - Versuchter Einbruch in Waldkindergarten

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 08.11.2023:

Homberg

Versuchter Einbruch in Waldkindergarten

Tatzeit: Montag, 06.11.2023, 15:30 Uhr bis Dienstag, 07.11.2023, 07:15 Uhr

Unbekannte Täter haben versucht in den Waldkindergarten in der Hans-Staden-Allee in Homberg einzubrechen. Die unbekannten Täter hebelten hierbei erfolglos an der vorderen sowie der hinteren Eingangstür. Weiterhin versuchten sie mittels eines unbekannten Gegenstandes die Scheibe eines Toilettenfensters einzuschlagen. Da alle Einbruchsversuche fehlschlugen, flüchteten die unbekannten Täter vom Tatort, ohne in das Gebäude gelangt zu sein.

Durch den Einbruchsversuch entstand ein derzeit geschätzter Sachschaden in Höhe von 2500,- EUR.

Die Kriminalpolizei Homberg ermittelt

Hinweise bitte unter Telefon 05681/774-0.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

