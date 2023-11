POL-HR: Spangenberg - Körperlicher Angriff auf 30-Jährigen

Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 06.11.2023: Borken Einbruch in Firmengebäude Tatzeit: Freitag, 03.11.2023, 14:00 Uhr bis Montag, 06.11.2023, 06:30 Uhr Unbekannte sind am vergangenen Wochenende in mehrere Gebäude einer Firma in der Kleinengliser Straße in Borken eingebrochen. Mit einem Pflasterstein schlugen die unbekannten Täter die Scheibe eines Fensters im Erdgeschoss ein und ...

