Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt-Ziegenhain - Einbruch in Spielhalle

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 06.11.2023:

Schwalmstadt-Ziegenhain

Einbruch in Spielhalle

Tatzeit: Freitag, 03.11.2023, 04:02 Uhr bis Freitag, 03.11.2023, 09:50 Uhr

Unbekannte sind in dem angegebenen Tatzeitraum in eine Spielhalle in der Landgraf-Philipp-Straße in Schwalmstadt-Ziegenhain eingebrochen.

Die unbekannten Täter verschafften sich über durch das gewaltsame Öffnen der Hauseingangstür und einer weiteren Zugangstür zur Spielhalle unberechtigt Zutritt. Danach wurden zwei im Objekt befindliche Tresore durch die unbekannten Täter angegangen. Hierbei erbeuteten die unbekannten Täter eine Geldkassette mit Inhalt und diverse Schlüssel. Mit den erbeuteten Schlüsseln öffneten die unbekannten Täter anschließend mehrere Spielautomaten und entwendeten das darin befindliche Bargeld. Trotz der Öffnung mittels Schlüssel wurden die Spielautomaten im Bereich der Elektronik beschädigt.

Insgesamt entstand so ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 9000,- EUR. Über die Höhe des Stehlschadens können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Die Kriminalpolizei Homberg ermittelt im vorliegenden Fall.

Hinweise bitte unter Telefon 05681/774-0.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell