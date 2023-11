Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Wohnhaus; Zeugen werden gesucht

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 03.11.2023:

Homberg/Efze

TZ: Freitag, 03.11.2023, 08:00 Uhr - 11:39 Uhr

Unbekannte brachen am Freitagmorgen in ein Wohnhaus in der Eisenacher Straße in Homberg/Efze ein. Die unbekannten Täter hebelten im Erdgeschoss die Haustür auf und verschafften sich somit Zutritt. Im Innenbereich des Wohnhauses wurden mehrere Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Durch die unbekannten Täter wurde Bargeld im unteren fünfstelligen Bereich entwendet. Die Sachschadenshöhe wird auf 250 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei in Homberg/Efze hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte unter Telefon 05681/774-0.

Martin Stumpf, PHK -stellv. Pressesprecher

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell