Polizei Homberg

POL-HR: 33-jähriger wurde Opfer einer räuberischen Erpressung; Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 02.11.2023:

Homberg/Efze

Tatzeit: Mittwoch, 01.11.2023, 22:15 Uhr

Auf dem Gehweg in der Wallstraße in Homberg/Efze kam es am Mittwochabend zu einer Raubstraftat. Hierbei erbeuteten Unbekannte von einem 33-jährigen Mann aus Frielendorf das Handy und eine geringe Menge Bargeld.

Nach Schilderung des Opfers, traten vier unbekannte Täter an ihn heran und drohten ihm in Folge mit körperlicher Gewalt, wenn er seine Wertsachen nicht freiwillig herausgeben würde. Bereitwillig übergab der 33-jährige den Tätern ein Mobiltelefon sowie eine geringe Menge Bargeld. Nach der Übergabe der Wertgegenstände flüchteten die unbekannten Täter vom Tatort in unbekannte Richtung. Das Opfer wurde durch die Täter nicht verletzt. Das Mobiltelefon hat einen Wert im unteren dreistelligen Bereich.

Ein unbeteiligter Zeuge meldete den Vorfall der Polizei in Homberg/Efze. Die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen ergebnislos.

Von zwei beteiligten Personen liegt die nachfolgende Beschreibung vor:

1. Person:

- männlich - ca. 1,70 m groß - etwa 20 Jahre alt - stämmige Figur - bekleidet mit einer schwarzen Jacke - weißes Sweat-Shirt

2. Person:

- männlich - etwa 20 Jahre alt - schlanke Figur - dunkel gekleidet

Weitere Angaben zu den beteiligen Personen liegen derzeit nicht vor.

Die Ermittlungen werden durch das zuständige Kommissariat 10 der Polizeidirektion Schwalm-Eder geführt. Zeugen, die am gestrigen Abend Beobachtungen im Zusammenhang mit der räuberischen Erpressung gemacht haben, werden gebeten sich an die Polizei in Homberg unter 05681-7740 oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Martin Stumpf, PHK -stellv. Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell