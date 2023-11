Polizei Homberg

POL-HR: Diebstahl aus Feldscheune

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 03.11.2023:

Felsberg

Tatzeit: Mittwoch, 01.11.2023, 21:00 Uhr bis Donnerstag, 02.11.2023,07:30 Uhr

In dem Tatzeitraum Mittwoch, 21:00 Uhr bis Donnerstag, 07:30 Uhr wurde in eine Scheune in Felsberg - Lohre eingebrochen. Die unbekannten, tatverdächtigen Personen versuchten zunächst die Zugangstür der Scheune aufzubrechen. Da sie diese nicht öffnen konnten, schlugen sie in Folge eine Fensterscheibe des Objektes ein und durchsuchten den Innenraum nach Wertgegenständen. Hierbei wurde Bargeld im zweistelligen Bereich aus einer Schublade entnommen. Anschließend flüchteten die tatverdächtigen Personen in unbekannte Richtung.

Die Höhe des Sachschadens wird ca. 250 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Telefon 05661/7089-0.

Martin Stumpf, PHK -stellv. Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell