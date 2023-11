Polizei Homberg

POL-HR: Wabern - Mann wird mit Schlägen traktiert - Geldbörse entwendet

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 06.11.2023:

Wabern

Mann wird mit Schlägen traktiert - Geldbörse entwendet

Tatzeit: Sonntag, 05.11.2023, 05:30 Uhr

Derzeit unbekannte Täter haben auf einen 42-jährigen Mann aus Wabern eingeschlagen und ihm hierbei seine Geldbörse gestohlen.

Der 42-jährige befand sich auf dem Nachhauseweg, als er unvermittelt durch zwei unbekannte Täter angegriffen wurde. Der ganze Vorfall ereignete sich in der Landgrafenstraße in Wabern, auf Höhe einer dortigen Tankstelle. Der Waberner wurde durch die unbekannten Täter angegriffen und geschlagen. Er wurde hierdurch leicht verletzt. Nachdem die Angreifer von ihm abließen und in unbekannte Richtung flüchteten, setzte er seinen Heimweg fort, ohne die Polizei zu verständigen. Kurz nach dem Angriff hatte der 42-Jährige bereits festgestellt, dass seine Geldbörse mit einem niedrigen dreistelligen Betrag verschwunden war.

Erst am Nachmittag des gleichen Tages verständigte der 42-Jährige die Polizeistation Fritzlar und erstattete Strafanzeige. Hierbei stellte sich auch heraus, dass der 42-Jährige kurz vor der Tat mit zwei männlichen Personen in einer Gastwirtschaft in Wabern in Streit geraten war. Ob es sich bei den Angreifern um die gleichen Personen handelt ist derzeit auch Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Beide unbekannten Täter waren nach Angaben des 42-Jährigen circa 30 Jahre alt. Einer von ihnen soll circa 1,70 m groß gewesen sein und kann nicht näher beschrieben werden. Der Andere war circa 1,80 m groß, hatte eine kräftige Statur und dunkle Haare. Beide unbekannten Täter trugen Turnschuhe die nicht näher beschrieben werden konnten. Möglicherweise wurde durch die unbekannten Täter ein weißer VW Polo mitgeführt.

Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter Telefon 05681/774-0.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell