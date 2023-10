POL-COE: Dülmen/ Betrüger mit Messenger-Betrug erfolgreich

Coesfeld (ots) - Auf der Roxeler Straße hat ein unbekannter Autofahrer am Donnerstag (26.10.23) einen Linienbus beschädigt. Gegen 20.15 Uhr war der Busfahrer in Richtung Bösensell unterwegs. Auf Höhe des Abzweig "Alvingheide" und der dortigen Bushaltestelle habe er bereits in der vorausliegenden Kurve gesehen, dass ihm ein Auto mit Fernlicht entgegenkommt. Aufgrund ...

mehr