Polizei Homberg

POL-HR: Homberg/Efze - Einbruch in Wohn- und Geschäftsgebäude - Pflegeschule betroffen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 08.11.2023:

Homberg/Efze

Einbruch in Wohn- und Geschäftsgebäude - Pflegeschule betroffen

Tatzeit: Montag, 06.11.2023, 18:20 Uhr bis Dienstag, 07.11.2023, 07:25 Uhr

Unbekannte Täter sind in ein Wohn- und Geschäftsgebäude in der Obertorstraße in Homberg/Efze eingebrochen.

Die unbekannten Täter hebelten eine Zugangstür des Gebäudes auf und gelangten so in den Innenbereich. In dem betreffenden Bürobereich mit Schulungsräumen einer Pflegeschule brachen die unbekannten Täter weitere Türen und Schränke auf. Schlussendlich erbeuteten die unbekannten Täter Bargeld in Höhe eines dreistelligen Betrages, mehrere Laptops und einen Tresor.

Zur Gesamthöhe des Stehlgutes können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Bei einer ebenfalls im Gebäude befindlichen Arztpraxis versuchten die unbekannten Täter erfolglos die Zugangstür aufzuhebeln.

Der geschätzte Gesamtsachschaden wird mit circa 5000,- EUR angegeben.

Die Kriminalpolizei Homberg ermittelt im vorliegenden Fall.

Hinweise bitte unter Telefon 05681/774-0.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

