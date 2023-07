Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

USLAR (ke) Kreisstraße 449, 20.07.2023, 10:25 Uhr

Ein 31-jähriger PKW Fahrer aus Bodenfelde befuhr die K449 aus Wiensen kommend in Richtung Bodenfelde. Eine 18-jährige PKW-Fahrerin aus Wesertal beabsichtigte, aus einem Waldweg in Höhe des Notfallpunktes, auf die K449 zu fahren und übersah hierbei den vorfahrtberechtigten PKW des Bodenfelders wodurch es zum Zusammenstoß kam. Die 18-Jährige und ihre Beifahrerin wurden durch die Freiwillige Feuerwehr Uslar geborgen und mit dem Rettungswagen in die Uniklink nach Göttingen gebracht. Die Straßenmeisterei war vor Ort. Der Sachschaden beträgt ca. 11.000 EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell