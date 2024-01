Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand einer Scheune mit hohem Sachschaden

Tarnow (Landkreis Rostock) (ots)

Am 28.01.2024 gegen 23:25 Uhr kam es aus bisher unbekannter Ursache zum Brandausbruch in einer 40 x 20 Meter großen Scheune. In der Scheune waren Baumaterialien gelagert. Zudem befanden sich ein PKW sowie ein Anhänger in der Scheune. Der Sachschaden wird auf 500.000 Euro geschätzt. Die Tatortarbeit wurde durch den Kriminaldauerdienst Rostock durchgeführt. Zur Ermittlung der Brandursache ist der Einsatz eines Brandursachenermittlers am 29.01.2024 vorgesehen. Zur Brandbekämpfung waren 69 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Bützow, Gülzow und Tarnow im Einsatz. Sebastian Haacker Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell