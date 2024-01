Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen auf der BAB 20

Rostock (ots)

Am 28.01.2024 kam es gegen 19:05 Uhr zu einem Unfall auf der BAB 20 auf Höhe des Parkplatzes Selliner See in Fahrtrichtung Lübeck. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr die 45-jährige Fahrerin eines Audi auf den Anhänger eines vorausfahrenden PKW Peugeot auf. Der 52-jährige Fahrzeugführer des Peugeot und die Fahrzeugführerin sowie ein 10-jähriges Kind im Audi wurden bei dem Unfall leichtverletzt. Alle beteiligten Personen wurden an der Unfallstelle durch Rettungskräfte versorgt und zur weiteren Untersuchung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Aufgrund der Bergung der verunfallten Fahrzeuge kam es vorübergehend zur Sperrung der rechten Fahrspur. Es entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. gefertigt durch: Felix Grüder Polizeioberkommissar verantwortlich: Sebastian Haacker Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst

