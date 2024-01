POL-HRO: Verkehrsgeschehen am Wochenende vom 26. bis zum 28. Januar 2024 im Bereich des Polizeireviers Teterow

Schwerin (ots) - Am 28.01.2024, gegen 13:55 Uhr kam es im Bereich der Staatskanzlei in Schwerin zu einer nicht angemeldeten Versammlung. An dieser nahmen mehrere Landwirte mit insgesamt 6 Traktoren sowie einem Anhänger, im Rahmen einer "Staffelfahrt" durch mehrere Bundesländer, teil. Gegen 14:40 Uhr hatten alle Traktoren den Bereich der Staatskanzlei ohne weitere Vorkommnisse verlassen. Aufgrund fehlender Anmeldung der ...

mehr