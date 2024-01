Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person auf der BAB 20 Höhe Autobahnrastplatz Speckmoor

Rostock (ots)

Am 28.01.2024 um 21:24 Uhr ereignete sich auf der BAB 20, zwischen den Anschlussstellen Dummerstorf und Sanitz, ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren zwei Fahrzeuge die Autobahn in Fahrtrichtung Stettin. Es kam zu einem Auffahrunfall zwischen einem 45-jährigen Fahrer eines Smarts und einem 81-jährigen Fahrer eines Mercedes. Dabei fuhr der Mercedes auf den Smart auf. Bei dem Unfall wurde der 45-jährige Fahrer des Smart schwer verletzt und zur weiteren Behandlung in die Universitäts-Klinik Rostock gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch einen Abschleppdienst geborgen. Im Rahmen der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge, kam es für etwa drei Stunden zu einer Vollsperrung der BAB 20 in Fahrtrichtung Stettin. Ein Mitarbeiter der DEKRA wurde zur Unterstützung der Unfallaufnahme und zur genaueren Ermittlung der Unfallursache hinzugezogen. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang werden durch die Kriminalpolizei Güstrow geführt. Die am Unfall beteiligten Personen haben die deutsche Staatsangehörigkeit. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 21.600 Euro. gefertigt durch: Clemens Harms Polizeikommissar verantwortlich: Sebastian Haacker Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst

