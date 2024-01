Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei Krefeld: 38-Jähriger nach Auseinandersetzung schwer verletzt - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Donnerstagnachmittag (11. Januar 2024) gegen 15:30 Uhr meldete eine Zeugin eine schwerverletzte Person auf der Hülser Straße in Höhe der Weyerhofstraße. Zuvor habe sie eine verbale Auseinandersetzung zwischen dem Verletzten und einem unbekannten Autofahrer vernommen, in dessen Verlauf der unbekannte Mann einen Gegenstand hervorholte und auf den Geschädigten einstach. Er flüchtete mit seinem Pkw in Richtung der dortigen Aral-Tankstelle in Fahrtrichtung Hüls. Die Zeugin beschrieb den Flüchtigen als 60 bis 70 Jahre alt, er hatte graue Haare und eine Halbglatze. Zum Tatzeitpunkt trug er eine helle Jacke. Er war mit einem dunklen, älteren Pkw unterwegs. Bei dem Geschädigten handelt es sich um einen 38-jährigen Mann aus Albanien. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 02151-6340 oder unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de zu melden. (8)

