Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Polizei stellt Autofahrer mit zwei Reisekoffern voller Drogen

Krefeld (ots)

Einen guten Riecher hatten Beamte der Autobahnpolizei Moers. Auf der Autobahn 57 an der Krefelder Anschlussstelle Gartenstadt hielten sie am Dienstagnachmittag (9. Januar 2024) einen Pkw für eine allgemeine Verkehrskontrolle an. Der polizeibekannte 43-Jährige gab sofort an, Drogen dabei zu haben. Auf dem Rücksitz und im Kofferraum fanden die Beamten zwei Reisekoffer, beide gefüllt mit Marihuana - insgesamt zehn Kilogramm. Außerdem hatte der Fahrer 100 Gramm Kokain in seiner Tasche.

Die Ermittlungsgruppe Herkules, bei der Krefelder Kriminalpolizei für Drogendelikte zuständig, hat die Ermittlungen aufgenommen und den Mann heute dem Haftrichter vorgeführt. Der Verdächtige sitzt nun in Untersuchungshaft.

(7)

