Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Parkscheinautomat gesprengt - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Dienstag (2. Januar 2024) hörte ein Anwohner des Westwalls um 22:30 Uhr einen lauten Knall. Als er nach draußen ging, um nach der Ursache des Geräuschs zu schauen, bemerkte er zwei Männer, die auf Fahrrädern davonfuhren. Der eine fuhr auf dem Westwall in Richtung Dreikönigenstraße, der andere bog in die Stephanstraße ab. Da der Zeuge von seiner Haustür aus, keinen Blick auf den Automaten hatte, begab er sich zunächst wieder in seine Wohnung. Kurz darauf kam seine Frau nach Hause, die den stark beschädigten Parkautomaten bemerkte. Gemeinsam verständigten sie die Polizei.

Sollten Sie etwas gesehen oder gehört haben, bitten wir Sie, sich unter der Telefonnummer 02151-6340 oder unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de zu melden. (4)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell