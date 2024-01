Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Dank Zeugen: Festnahme nach Diebstahl eines Zigarettenautomaten

Krefeld (ots)

Erst ein Knall, dann drei verdächtige Männer, die einen Zigarettenautomaten auf einer Schubkarre transportierten: Zwei 16-Jährige wurden misstrauisch und verfolgten das Trio. Am Ende stand eine Festnahme.

In der Nacht auf Dienstag sahen die beiden Zeugen gegen 23 Uhr auf der Straße "Am Obertor" die drei Männer mit dem Automaten. Die beiden folgten ihnen unauffällig bis zu einem Hinterhof auf der Traarer Straße, wo die Verdächtigen in einer Garage verschwanden. Kurz darauf hörten die beiden 16-Jährigen metallische Geräusche aus der Garage. Danach stellten sie fest, dass auf der Straße "Am Obertor" an einer Hausfassade ein Zigarettenautomat fehlte. Daraufhin riefen sie die Polizei. Die Beamten fanden in der Garage den stark beschädigten Automaten, ein gestohlenes Kennzeichen, eine Jacke mit Drogen in der Tasche und ein entwendetes Kleinkraftrad. Die Polizei konnte einen 26-jährigen Verdächtigen ermitteln. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Nach den beiden anderen Männern wird noch gesucht. (2)

