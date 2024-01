Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Hund überfahren - Fahrer flüchtet

Krefeld (ots)

Ein Pkw-Fahrer hat am Samstagabend (30. Dezember 2023) einen Hund überfahren und ist anschließend geflüchtet.

Die Hundehalterin überquerte gegen 23:30 Uhr mit ihren beiden angeleinten Hunden die Straße Kuhleshütte in Höhe des Botanischen Gartens, als ein Pkw aus Richtung der Straße "Am Schönwasserpark" kam und einen der beiden Hunde erfasste. Der Hund verendete noch an der Unfallstelle. Der Pkw fuhr weiter in Richtung "Am Sandberg". Nach Angaben von Anwohnern hatte eine Frau, die vermutlich hinter dem Pkw gefahren war, noch durch lautes Rufen auf die Situation aufmerksam gemacht. Sie war jedoch bei Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort.

Insbesondere diese, aber auch andere Zeugen werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat in Verbindung zu setzen.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte telefonisch an die 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (3)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell