Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Feuerlöscher entleert; Mann ohne Fahrschein besprüht den Zug mit Löschmittel

Hannover (ots)

Sarstedt. Gestern Abend, um 22 Uhr, fuhr ein 35-jähriger Mann mit dem Zug von Hildesheim nach Sarstedt. Bei der Fahrscheinkontrolle konnte er keinen Fahrschein vorzeigen. Der Zugbegleiter stellte ihm daraufhin eine Fahrpreisnacherhebung mit seinen Personaldaten aus. Am Bahnhof Sarstedt angekommen, nahm der Mann plötzlich einen Feuerlöscher aus dem Zug, stieg aus und besprühte den Zug auf einer Länge von 40 Metern mit dem Löschmittel. Anschließend schmiss er den Feuerlöscher weg und flüchtete.

Der Zugbegleiter, der die Tat beobachtete, informierte umgehend die Bundespolizei in Hildesheim. Von dort wurde eine Fahndung nach dem Täter eingeleitet. Nachdem die Beamten den Feuerlöscher in Sarstedt sicherstellten, konnten sie den 35-Jährigen an seiner Wohnanschrift antreffen und Ermittlungen einleiten. Gegen den Mann werden nun Ermittlungsverfahren wegen Erschleichens von Leistungen und Missbrauchs von Unfallsverhütungs- und Nothilfemitteln eingeleitet.

Das Löschmittel wurde später in einer Zugwaschanlage wieder von dem Zug entfernt.

