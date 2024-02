Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilung vom 24.02.2024 aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Bad Waldsee

Beifahrerin bei Zusammenstoß leicht verletzt

Eine leicht verletzte Person und ein Gesamtschaden von ca. 35000 Euro sind das Resultat eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagmorgen im Bereich von Hittisweiler ereignete. Der 50jährige Lenker eines Transporters missachtet an einer Kreuzung zur K 7933 die Vorfahrt eines Pkw Daimler Benz, der seinerseits von einem 43jährigen gelenkt wurde. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Die Beifahrerin im Daimler wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Strafrechtliche Ermittlungen gegen den 50jährigen schließen sich nun an.

Ravensburg

Polizei verhindert Zusammentreffen rivalisierender Fans nach Eishockeyspiel

Kurzzeitig turbulent ging es gestern Abend im Bereich der CHG Arena zu. Im Anschluß an das Spiel der Towerstars gegen die Bietigheim Steelers weigerten sich die Gästefans, Anweisungen der Einsatzkräfte zu folgen und ihren Bus zu besteigen. Die Gästefans wollten die Arena umrunden, um ganz offensichtlich nach rivalisierenden Heimfans zu suchen. Beim Versuch der Einsatzkräfte, die Gästefans umzuleiten, kam es zu Widerstandshandlungen gegen die Polizei. Es musste Pfefferspray und ein Diensthund eingesetzt werden, um die polizeilichen Weisungen durchzusetzen. Heim Fans bekamen die Einsatzmaßnahmen mit und wollten ihrerseits gegen die Gästefans vorgehen, was unter Hinzuziehung weiterer Kräfte verhindert werden konnte. Schließlich konnte die Situation beruhigt werden, die Gästefans bestiegen ihre Busse und wurden auf der Heimfahrt bis zur Stadtgrenze eskortiert. Weitere Ermittlungen schließen sich an. Über Verletzte ist nichts bekannt.

