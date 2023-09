Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall, Stand 03.09.2023, 10:30 Uhr

Schwäbisch Hall: Zeugen gesucht nach Unfallflucht

Am Samstag, 02.09.2023, gegen 12:30 Uhr fuhr ein unbekanntes Fahrzeug auf der Michelfelder Straße in Bibersfeld, kam dort nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in eine Hecke. Der Besitzer der Hecke hörte einen Knall, als er jedoch an der Unfallstelle ankam, war das verursachende Fahrzeug nicht mehr da. Nun ermittelt das Polizeirevier Schwäbisch Hall und bittet Zeugen des Unfalls um Meldung unter 0791 4000. An der Hecke entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Wolpertshausen: Unfall auf der A6

Am Samstag, 02.09.2023, gegen 14:20 Uhr kam es auf der BAB 6 in Fahrtrichtung Nürnberg zwischen den Anschlussstellen Schwäbisch Hall und Ilshofen zu einem Verkehrsunfall. Eine 61-jährige Subaru-Fahrerin befuhr den linken Fahrstreifen und verlor aufgrund eines Sekundenschlafs kurzzeitig die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie kam auf den rechten Fahrstreifen und kollidierte dort mit einen vorausfahrenden 56-jährigen-Ford-Fahrer. Dieser schleuderte, drehte sich und prallte mit der rechten Fahrzeugseite gegen die Mittelschutzplanke und blieb auf dem linken Streifen stehen. Der Subaru kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen die Leitplanke. Der Ford-Fahrer wurde leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 24.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

