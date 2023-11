Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Seppenrade, An den Kämpen/Alarmanlage verhindert Einbruch

Coesfeld (ots)

Eine an einem Kellerfenster installierte Alarmanlage hat vermutlich die Anwohner vor weiterem Schaden gesschützt.

Unbekannte hebelten am Samstag (4.11.) im Zeitraum von 13.00 bis 22.10 Uhr das Kellerfenster eines Wohnhauses in der Straße An dem Kämpen auf. An dem Kellerfenster war eine Alarmanlage befestigt. Als die Anwohner gegen 22.10 Uhr nachhause zurückkehrten, stellten sie das geöffnete und beschädigte Kellerfenster fest. Die Alarmanlage hatten die Unbekannten gestohlen. Weitere Auffälligkeiten konnten im Haus nicht festgestellt werden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell