POL-COE: Lüdinghausen, B474, Ondrup/Autofahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Coesfeld (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen am 05.11.2023, in der Zeit von 00.30 Uhr bis 09.30 Uhr in eine Gastwirtschaft auf der Münsterstraße in Dülmen ein. Hierzu hebelten sie mehrere Türen auf uns gelangten so in den Schankraum und in weitere Räume. Diese durchsuchten die Täter nach Diebesgut. Die Kasse brachen sie auf und entwendeten Bargeld. Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930. ...

