Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Hildesheim// Ladendetektive stellen Dieb

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am gestrigen Abend, 01.02.2024, gegen 17:45 Uhr, wurde ein 35-jähriger Mann beim Entwenden von Waren aus einem Baumarkt, Senkingstraße in Hildesheim, von Mitarbeitern beobachtet und festgehalten.

Nach bisherigen Erkenntnissen habe der Tatverdächtige Waren, u.a. eine Stirnlampe, aus den Regalen genommen und sie in seiner Kleidung versteckt. Im Anschluss habe der Mann den Markt verlassen wollen. Dies verhinderten jedoch zwei Ladendetektiven, die den Mann ansprachen und ihn in das dortige Büro baten. Dieser Aufforderung kam er nach und wartete dort mit den Mitarbeitern auf die hinzugerufenen Polizeibeamten. Währenddessen stellten die Ladendetektive fest, dass in seiner Kleidung nicht nur Waren im Wert eines zweistelligen Betrages versteckt waren, sondern auch ein Messer. Bei Aufnahme des Sachverhaltes durch die Beamten stellte sich heraus, dass der Tatverdächtige aus dem europäischen Ausland kommt und keinen festen Wohnsitz im Bundesgebiet hat.

Die Staatsanwaltschaft Hildesheim beantrage für den 35-Jährigen beim Amtsgericht die Durchführung eines beschleunigten Verfahrens, im Rahmen dessen wurde der Tatverdächtige zu 100 Tagessätzen verurteilt.

Weitere Auskünfte erteilt ausschließlich die Staatsanwaltschaft Hildesheim.

