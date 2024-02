Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zwei Fahrten unter Alkoholeinfluss beendet

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH / GROSS DÜNGEN (erb). Am späten Abend des 01.02.2024 führte der Einsatz- und Streifendienst des Polizeikommissariats Bad Salzdetfurth eine stationäre Verkehrskontrolle an der Einmündung der Hildesheimer Straße, Ecke Heinder Straße in 31162 Bad Salzdetfurth durch.

Schwerpunkt der Kontrollen war hierbei die Überprüfung der Fahrzeugführer auf etwaige Beeinflussungen durch Alkohol oder andere berauschende Stoffe. Durch die sechs Polizeibeamten wurden hierbei in circa einer Stunde schätzungsweise zwanzig Fahrzeuge angehalten und überprüft.

Bereits zu Beginn der Verkehrsüberwachungsmaßnahmen bemerkten die Beamten, dass eine Fahrzeugführerin das Rotlicht der dortigen Lichtzeichenanlage missachtete. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle wurde überdies festgestellt, dass die Autofahrerin unter dem Einfluss von Alkohol stand. Aufgrund mehrerer gezeigter Ausfallerscheinungen ergaben sich Anhaltspunkte für eine Fahruntüchtigkeit, sodass ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet und der Führerschein beschlagnahmt worden ist.

Später geriet ein weiterer Fahrzeugführer in den Fokus der Polizisten. Der Fahrzeugführer roch nach Alkohol, was eine vorläufige Messung an einem mobilen Atemalkoholtestgerät bestätigte. Eine gerichtsverwertbare Alkoholmessung auf einer Polizeidienststelle ergab einen Wert von 0,60 Promille. Gegen den Fahrzeugführer ist entsprechend ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet worden. Den Verkehrssünder erwarten nun ein Bußgeld in Höhe von 500,00 EUR nebst Verfahrenskosten, 2 Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot.

