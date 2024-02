Hildesheim (ots) - BOCKENEM (lud) In dem Zeitraum vom 30.01.2024, 19:30 Uhr bis zum 01.02.2024, 08:30 Uhr ist es in der Walter-Althoff-Straße in 31167 Bockenem zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer mutmaßlich mit einem LKW die Walter-Althoff-Straße und beabsichtigte auf das Grundstück eines Holzverarbeitungsbetriebs abzubiegen. Hierbei streifte ...

mehr