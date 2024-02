Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unfallflucht in Bockenem - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

BOCKENEM (lud)

In dem Zeitraum vom 30.01.2024, 19:30 Uhr bis zum 01.02.2024, 08:30 Uhr ist es in der Walter-Althoff-Straße in 31167 Bockenem zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer mutmaßlich mit einem LKW die Walter-Althoff-Straße und beabsichtigte auf das Grundstück eines Holzverarbeitungsbetriebs abzubiegen. Hierbei streifte der unbekannte Fahrzeugführer das Element eines Grundstückszauns. An dem Grundstückszaun entstand ein Sachschaden von etwa 7000 Euro.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizei Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063-9010 in Verbindung zu setzen.

