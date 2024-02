Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigungen im Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariats Bad Salzdetfurth

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH/ GROß DÜNGEN (hau). Im Zeitraum von Mittwochnachmittag, den 31.01.2024 bis heute Morgen, den 01.02.2024 haben bislang unbekannte Täter einen Leuchtpoller und zwei Pavillons des Kurparks in Bad Salzdetfurth beschädigt.

Dabei wurde der Leuchtpoller aus der Halterung getreten, sodass der Poller nicht mehr weiter funktionsfähig ist. Bei den beiden Pavillons wurden unter anderem die dort befindlichen Holzbänke zerstört und Teile der Holzverkleidung entfernt. Der Schaden wird auf ca. 2000,-EUR geschätzt.

Im gleichen Tatzeitraum haben unbekannte Täter einen Holzzaun eines Vereinsheims in Groß Düngen beschädigt. Das tatbetroffene Vereinsheim befindet sich in der Straße "Vor dem Kirschberg", in Groß Düngen. Die geschätzte Schadenshöhe beträgt 500,-EUR.

Aufgrund des ähnlichen Tathergangs wird ein potenzieller Tatzusammenhang angenommen. Die Ermittlungen dauern an.

Zeuginnen und Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei in Bad Salzdetfurth unter 05063-9010 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell