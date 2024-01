Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizeiinspektion Hildesheim spendet 300 Euro an das Frauenhaus

Bild-Infos

Download

Hildesheim (ots)

Die Polizeiinspektion Hildesheim hat am 30.01.2024 eine Spende in Höhe von 300 Euro an das Frauenhaus Hildesheim übergeben.

Das Geld kam im vergangenen Jahr im Rahmen polizeiinterner Veranstaltungen zusammen.

Übergeben wurde der Betrag von Polizeikommissarin Julia Rebentisch und Kriminalhauptkommissarin Pamela Stiller, Koordinatorin Häusliche Gewalt, an Frau Kerstin Bötjer vom Frauenhaus Hildesheim in den Diensträumen der Polizei an der Schützenwiese.

Als weitere Vertreter der Polizei waren Inspektionsleiter Michael Weiner sowie Polizeikommissar Max Stangl und Polizeioberkommissar Jannes Heinemann bei der Spendenübergabe zugegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell