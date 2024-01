POL-HI: Verkehrsunfallflucht auf der B1 in Elze - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots) - Alfeld (be) Am heutigen Abend gingen mehrere Anrufe besorgter Bürger beim PK Alfeld ein. Alle hatten dasselbe Anliegen. Sie wurden auf ihrer Festnetznummer mit einer unbekannten Nummer angerufen. Am anderen Ende meldete sich eine männliche Stimmt und gab sich als "Herr Weiß" aus. Er sei von der Polizei in Alfeld und es hätte vor einer Stunde in der Nähe einen Einbruch gegeben. Alle Angerufenen ...

