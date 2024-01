Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Warnung vor falschen Polizeibeamten in Alfeld (Leine)!

Hildesheim (ots)

Alfeld (be) Am heutigen Abend gingen mehrere Anrufe besorgter Bürger beim PK Alfeld ein. Alle hatten dasselbe Anliegen. Sie wurden auf ihrer Festnetznummer mit einer unbekannten Nummer angerufen. Am anderen Ende meldete sich eine männliche Stimmt und gab sich als "Herr Weiß" aus.

Er sei von der Polizei in Alfeld und es hätte vor einer Stunde in der Nähe einen Einbruch gegeben. Alle Angerufenen reagierten besonnen und beendeten das Gespräch ihrerseits.

Die Polizei in Alfeld macht hiermit klar deutlich, dass diese Anrufe nicht von einem Polizeibeamten des PK Alfeld stammen.

Weiterhin weißt die Polizei darauf hin, dass dies nicht das Vorgehen der Polizei ist und ruft die Bevölkerung zur Vorsicht auf.

Bei etwaigen Rückfragen steht die Polizei in Alfeld unter der 05181/80730 zur Verfügung.

