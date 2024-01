POL-HI: Sarstedt - Zeugenaufruf zu Unfallflucht

Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - (jpm) Unbekannte haben am zurückliegenden Wochenende an 17 Fahrzeugen verschiedener Hersteller Scheiben eingeschlagen und zum Teil die Innenräume durchsucht. Die Tatorte befanden sich in der Renatastraße, der Kniphofstraße sowie in der Marienburger Straße. In zwei Fällen wurde aus den angegangenen Autos etwas gestohlen. Die Tatzeit ...

mehr