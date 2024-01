Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unbekannte Täter schlagen an zahlreichen Fahrzeugen Scheiben ein

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Unbekannte haben am zurückliegenden Wochenende an 17 Fahrzeugen verschiedener Hersteller Scheiben eingeschlagen und zum Teil die Innenräume durchsucht. Die Tatorte befanden sich in der Renatastraße, der Kniphofstraße sowie in der Marienburger Straße. In zwei Fällen wurde aus den angegangenen Autos etwas gestohlen.

Die Tatzeit in der Renatastraße liegt zwischen Samstagabend, 27.01.2024, 19:20 Uhr, und Sonntagmorgen, 28.01.2024, 08:10 Uhr. Betroffen waren acht Pkw. Lediglich aus einem der Autos wurden ein paar Geldmünzen gestohlen.

Drei weitere betroffene Fahrzeuge standen auf einem Parkplatz in der Kniphofstraße. Die Tatzeit kann zwischen Samstagabend, 23:45 Uhr, und Sonntagmorgen, 08:30 Uhr, eingegrenzt werden. Diebesgut ist hier nicht bekannt.

In der Marienburger Straße, auf dem Teilstück zwischen Eupener Straße und Silberfundstraße, wurden zwischen Samstagabend, 18:00 Uhr, und Sonntagmorgen, 09:00 Uhr, fünf Pkw angegangen. Auch hierbei wurde nach vorliegenden Erkenntnissen nichts gestohlen.

Anders verhält es sich allerdings bei einer Tat auf dem Parkplatz des Südfriedhofs. Gegen 12:40 Uhr am Sonntagmittag beobachteten Zeugen einen Mann, als dieser an einem VW eine Scheibe zerstörte und in das Fahrzeug griff. Anschließend rannte er mit einer Handtasche zu einem weißen Pkw, mutmaßlich ein SUV, und sprang auf den Beifahrersitz, ehe sich das Auto mit hoher Geschwindigkeit auf der Marienburger Straße stadteinwärts entfernte.

Der angerichtete Gesamtschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Sachdienliche Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05121/939-115 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell