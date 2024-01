POL-HI: Algermissen - Diebstahl eines Pedelec

Hildesheim (ots) - Hasede, Meierstraße (Sti). In dem Zeitraum vom 24.01.2024 bis zum 27.01.2024 ist es zu einem Einbruch in das Pfarrhaus in Hasede gekommen. Ein bislang unbekannter Täter hat die Eingangstür des Pfarrhauses aufgehebelt und sich dadurch Zutritt zu den Räumlichkeiten verschafft. Zeugen zu diesem Einbruch werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, in ...

mehr