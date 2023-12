Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Dietersweiler - Wohnhaus gleich zwei Mal von Einbrechern heimgesucht

Dietersweiler (ots)

Innerhalb der letzten zwei Nächte haben Einbrecher ein gerade im Umbau befindliches Wohnhaus in Dietersweiler heimgesucht.

Die Täterschaft drang in der Nacht auf Donnerstag in das Gebäude in der Lerchenbergstraße ein und entwendete Elektrogeräte im Wert von mehreren hundert Euro. Gleich die Nacht darauf, in der Nacht auf Freitag, wurde abermals, diesmal jedoch vergeblich, versucht gewaltsam in das Anwesen zu gelangen. Das Polizeirevier Freudenstadt hat die Ermittlungen übernommen und bitte Zeugen die in der Lerchenbergstraße oder der näheren Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07441/536-0, zu melden.

