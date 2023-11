Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung des PK BAB Ahlhorn vom 05.11.2023

Delmenhorst (ots)

Fahren unter Einfluss berauschender Mittel

Am Samstag, 04.11.2023, fiel gegen 09:00 Uhr einer Funkstreifenbesatzung der Autobahnpolizei Ahlhorn auf der Autobahn 1 zwischen den Anschlussstellen Lohne / Dinklage und Vechta in Fahrtrichtung Bremen, ein Sattelzug aus Lübeck auf, der in Schlangenlinie fuhr. Zur Überprüfung wurde das Fahrzeug auf dem Parkplatz "Bakumer Wiesen" an der A 1 angehalten. Der Kontrollort befindet sich in der Gemarkung Bakum, Landkreis Vechta.

Bei der Kontrolle des 63 Jahre alten Sattelzugführers aus Griechenland, konnten die Beamten keine Beeinflussung durch Alkohol feststellen, jedoch ergaben sich Anzeichen auf den Konsum berauschender Mittel. Ein durchgeführter Drogenvortest fiel positiv auf den Konsum von Opiaten aus.

Dem 63 Jahre alten Griechen wurde ein Blutprobe entnommen und seine Fahrerlaubnis wurde beschlagnahmt. Zudem wurde die Einbehaltung einer Sicherheitsleistung angeordnet. Dem Fahrzeugführer wurde zudem das weitere Führen von Fahrzeugen untersagt. Der Fahrzeugschlüssel wurde einbehalten und wenige Stunden später an einen Ersatzfahrer ausgehändigt.

