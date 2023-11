Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit Sachschaden auf der A 1 im Bereich der Gem. Dinklage ++ Unfallverursacher entfernt sich vom Unfallort ++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 03.11.2023, ereignete sich gegen 13:00 Uhr auf der A1, zwischen den Anschlussstellen Lohne/Dinklage und Vechta in Fahrtrichtung Hamburg, ein Verkehrsunfall mit Sachschaden, bei dem sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort entfernte. Ein unbekannter PKW befuhr dabei den Überholfahrstreifen der Autobahn und bremste plötzlich und ohne erkennbaren Grund stark ab. Die hinter diesem PKW fahrende 65-jährige Frau aus Nettetal leitete ihrerseits mit dem Pkw sofort eine Gefahrenbremsung ein und wich zusätzlich nach rechts aus, um ein Auffahren zu verhindern. Beim Ausweichen kollidierte die 65-Jährige mit ihrem PKW mit dem neben ihr fahrenden Sattelzug eines 54-Jährigen aus dem Landkreis Diepholz. Anschließend schleuderte der PKW quer über die Fahrbahn und stieß noch mit der Mittelschutzplanke zusammen, bevor er zum Stillstand kam. Der Gesamtschaden wird auf ca. 6.000 Euro geschätzt. Gegen den bislang unbekannten Fahrer des abbremsenden PKW wurde ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und zum flüchtigen PKW machen können, werden gebeten, sich mit der Autobahnpolizei in Alhorn unter der Telefonnummer 04435-93160 in Verbindung zu setzen.

