Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Fahrraddieb vor BUGA-Gelände auf frischer Tat festgenommen

Mannheim (ots)

Am Donnerstag meldete um kurz nach 17 Uhr ein aufmerksamer Passant der Anlaufstelle der Polizei auf dem BUGA-Gelände, dass er einen Mann mit einem Bolzenschneider bei den Fahrradabstellplätzen für BUGA-Besucher in der Talstraße bemerkt hatte. Alarmiert von dieser Meldung, eilten die Beamten sofort vor Ort und konnten dort einen 36-jährigen Mann, auf welchen die Beschreibung passte, antreffen. Bei der anschließenden Kontrolle fanden die Polizisten den besagten Bolzenschneider, Handschuhe, weiteres Aufbruchswerkzeug und mutmaßliches Diebesgut. Zudem stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag. Den Bolzenschneider hatte der Mann in einem Schirm verborgen gehalten um bei seiner Tat möglichst wenig Aufmerksamkeit zu erregen.

Gegen den 36-Jährigen wurden die Ermittlungen wegen eines versuchten Fahrraddiebstahls und möglicher weiterer Diebstähle eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell