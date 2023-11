Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Sattelzug verliert über eine Strecke von drei Kilometern Mais auf der Autobahn 29 im Bereich der Gemeinden Wardenburg und Hatten

Delmenhorst (ots)

Ein Lkw hat am Freitag, 03.11.2023, gegen 13:40 Uhr auf der A 29 in Richtung Osnabrück zwischen dem Autobahnkreuz Oldenburg-Ost und der Anschlussstelle Wardenburg größere Mengen des transportierten Mais verloren und dadurch die Fahrbahn verunreinigt. Ein Verkehrsteilnehmer hatte die verschmutzte und dadurch rutschige Fahrbahn mitgeteilt. Bei der anschließenden Überprüfung stellten Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn fest, dass eine Strecke von ca. drei Kilometern betroffen war. Der Verursacher konnte kurze Zeit später auf dem Gelände der Tank- und Rastanlage Huntetal festgestellt werden. Als ursächlich wird eine nicht ordnungsgemäß verschlossene Heckklappe am Sattelauflieger angenommen. Gegen den 43-jährigen Fahrer des Sattelzuges wurde ein Verfahren wegen mangelnder Ladungssicherung eingeleitet. Da er über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, musste er vor Ort eine Sicherheitsleistung bezahlen. Die Fahrbahn der A29 wurde durch die zuständige Autobahnmeisterei Oldenburg gereinigt. Hierbei kam es nur zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen.

