POL-Pforzheim: (PF/Enzkreis/CW/FDS)) - "Sicher ins Neue Jahr" - Polizei bittet um Beachtung der "Böllerzeiten"

In Anbetracht der bevorstehenden Silvesterfeierlichkeiten möchte die Polizei die Öffentlichkeit darauf aufmerksam machen, verantwortungsbewusst mit Feuerwerk umzugehen. Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen ist das Zünden von Feuerwerkskörpern ausschließlich am 31. Dezember und 1.Januar erlaubt. https://www.bussgeldkatalog.org/umwelt-feuerwerk-sprengstoff/#bbw Seit Beginn des offiziellen Verkaufs von Silvester-Feuerwerk musste die Polizei mehr als ein Dutzend Einsätze aufgrund unsachgemäßer Nutzung von Feuerwerk verzeichnen. Es sei darauf hingewiesen, dass das Zünden von Feuerwerkskörpern außerhalb der festgelegten Termine grundsätzlich eine Ordnungswidrigkeit darstellt. Verstöße gegen diese Regelung können zu einem Bußgeld führen. Wir appellieren an die Bürgerinnen und Bürger, die festgelegten Zeiten zu respektieren und Rücksicht auf Mitbürger, Tiere und Umwelt zu nehmen. Ein verantwortungsbewusster Umgang mit Feuerwerk trägt dazu bei, Unfälle zu verhindern und ein sicheres und fröhliches Silvester für jeden zu gewährleisten.

