Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Autofahrerin drängt Radfahrerin ab, beleidigt sie und fährt davon

Heidelberg (ots)

Eine 24-jährige Radfahrerin fuhr mit dem Fahrrad am Donnerstag gegen 20 Uhr an einem Supermarkt im Franzosengewann vorbei, wobei ihr ein weißer Mercedes mit einer weiblichen unbekannten Fahrerin entgegenkam. Anstatt in die ausreichende Lücke zwischen beiden geparkten Fahrzeugen rechts einzufahren, fuhr die unbekannte Fahrzeuglenkerin weiter der 24-jährigen Radfahrerin entgegen. Diese fuhr am rechten Fahrbahnrand entlang und befand sich bereits in der Engstelle in Höhe der Hindernisse und musste durch das rücksichtslose Verhalten der Autofahrerin stark ruckartig bremsen und von den Pedalen des Fahrrades springen. Als sich beide Beteiligten auf gleicher Höhe befanden, ließ die Unbekannte das Fenster herunter, beleidigte die 24-Jährige und fuhr davon. Die Ermittlungen in dieser Sache hat das Polizeirevier Heidelberg-Süd aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell