Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Frontalzusammenstoß auf der L 597

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine 34-jährige Fiat-Fahrerin befuhr am Donnerstag gegen 7.30 Uhr die L 597 in Fahrtrichtung Friedrichsfeld und wollte von dieser auf die Auffahrt der B 535 in Fahrtrichtung Heidelberg auffahren. Eine 42-Jährige befuhr mit ihrem Alfa Romeo ebenfalls die L 597 jedoch in Fahrtrichtung Schwetzingen. Die 34-Jährige übersah bei ihrem Abbiegevorgang die entgegenkommende 42-Jährige und kollidierte mit dieser noch auf deren Fahrstreifen. Beide Autofahrerinnen wurden durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Über die Schwere der Verletzungen ist bislang nichts bekannt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Schwetzingen kümmerte sich um die Beseitigung auslaufender Betriebsstoffe und zusätzliche Verkehrssicherung. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist bislang noch unbekannt.

