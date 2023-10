Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg/Wieblingen: Handgreiflichkeit nach Streit im Straßenverkehr - Zeugenaufruf!

Heidelberg/Wieblingen (ots)

Bereits vor rund vier Wochen, am 07. September gegen 10 Uhr, soll ein Seat-Fahrer einen 56-jährigen Mann in der Adlerstraße an der Einmündung zur Greifstraße mehrfach gestoßen haben, bis dieser schließlich das Gleichgewicht verlor, zu Boden fiel und sich leicht verletzte. Vorausgegangen waren Streitigkeiten zwischen dem Seat-Fahrer und dem 56-jährigen Radfahrer wegen rücksichtslosen Verhaltens im Straßenverkehr. Der Seat-Fahrer wird als sportlich, schlank und etwa 180 cm groß beschrieben. Da im Rahmen der Ermittlungen wegen Körperverletzung noch nicht alle offenen Fragestellungen geklärt werden konnten, werden Zeugen gebeten, welche den Vorfall im September beobachtet haben, sich unter Tel.: 06221/3418-0 beim Polizeirevier Heidelberg Süd zu melden.

