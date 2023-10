Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Immer wieder Unfälle mit E-Scooter-Beteiligung

Mannheim (ots)

Am Donnerstag kam es in Mannheim zu gleich drei Unfällen unter Beteiligung eines E-Scooters.

Gegen 19.30 Uhr fuhr ein 52-jähriger Autofahrer die Eisenlohrstraße in Richtung Friedrich-Ebert-Straße entlang. Dort wollte er nach rechts in die Friedrich-Ebert-Straße einbiegen und übersah eine von rechts kommende 32-jährige Scooter-Fahrerin, die entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung auf dem dortigen Radweg fuhr. Durch die Kollision mit dem Auto wurde die 32-Jährige zu Boden geworfen. Sie erlitt dadurch leichte Verletzungen und wurde durch einen zufällig an der Unfallstelle vorbeifahrenden Rettungswagen behandelt und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Das Auto wurde durch Kratzspuren an der Frontstoßstange leicht beschädigt. Der Sachschaden liegt in dreistelliger Höhe.

Ähnlich trug sich ein Unfall in der Untermühlaustraße gegen 20.45 Uhr zu. Eine 21-jährige Autofahrerin befuhr die Untermühlaustraße in Fahrtrichtung Innenstadt und wollte hierbei in eine Grundstückseinfahrt einbiegen. Hierbei übersah sie eine 43-jährige E-Scooter-Fahrerin, die mit ihrem E-Scooter auf dem Radweg in entgegengesetzte Richtung fuhr. Hierbei kam es zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmerinnen. Die Scooter-Fahrerin stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Sie begab sich selbstständig ins Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe eines dreistelligen Betrags.

Gegen 20.30 Uhr befuhr ein 26-Jähriger verkehrswidrig den Fahrradweg der Neckarauer Straße mit seinem E-Scooter in falsche Richtung. Bei der Einmündung eines Supermarktes bog ein 60-jähriger mit seinem Fahrrad rechts ab, um auf den Radweg zu fahren. Hierbei kollidierten die beiden Verkehrsteilnehmer miteinander, wodurch der Radfahrer mit seinem Rad auf der Fahrbahn landete. Durch das plötzliche Herabfallen auf die Fahrbahn wurde ein Auto eines weiteren Verkehrsteilnehmers beschädigt, welcher vorschriftsmäßig die Neckarauer Straße befuhr. Es entstand ein Sachschaden am Auto in Höhe eines mittleren vierstelligen Betrages. Am Fahrrad entstand ebenfalls ein geringer Sachschaden. Ob sich der Radfahrer verletzt hat, ist bislang noch nicht bekannt. Dieser wollte sich selbstständig zu einem Arzt begeben.

Das Polizeipräsidium weist erneut auf die enorme Bedeutung eines Helms hin, um die Gefahr von schweren Kopfverletzungen zu minimieren. Spielen sie nicht mit ihrer Gesundheit und tragen sie einen Helm! Ferner haben sich auch E-Scooter Fahrer an die geltenden Verkehrsregeln zu halten und eine Sorgfaltspflicht gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell