Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Defekt an Elektronik verursacht Brand

Heidelberg (ots)

Durch einen Anwohner wurde am Donnerstag in der Turnerstraße eine starke Rauchentwicklung gemeldet. Das Wohnhaus wurde durch eingesetzte Rettungskräfte vor Ort vollständig evakuiert. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen. Vermutlich entstand dieser durch einen technischen Defekt an einem Elektrogerät. Glücklicherweise setzte der Brand nicht auf das Gebäude über, sodass alle Anwohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren konnten. Der Sachschaden konnte bislang nicht genauer beziffert werden. Verletzt wurde durch den Brand und die Rauchentwicklung niemand. Vor Ort befanden sich neun Rettungskräfte der Feuerwehr sowie mehrere Einsatzkräfte von Rettungsdienst und Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell