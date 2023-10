Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Autofahrer flüchtet nach Unfall mit Fußgängerin - Zeugenaufruf!

Mannheim (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer soll am 05.10.2023 gegen 07:15 Uhr am Lindenhofplatz beim Zurücksetzen seines Fahrzeugs eine Fußgängerin angefahren und verletzt haben sowie daraufhin ohne die Angabe seiner Personalien von der Unfallörtlichkeit geflüchtet sein. Der bislang Unbekannte stand zur o.g. Zeit am Lindenhofplatz auf der Fahrbahn, um auf einen freiwerdenden Parkplatz zu warten. Währenddessen stieg die 46-jährige Autofahrerin aus ihrem geparkten Fahrzeug aus und beabsichtigte, die Straße zu überqueren, um fußläufig zum Victoria-Turm zu gelangen. Als sie gerade dabei war sich von ihrem Fahrzeug zu entfernen, setzte der unbekannte Autofahrer zurück und erfasste sie, woraufhin sie zu Boden stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. In der Folge begab sich der Unbekannte zunächst zur 46-Jährigen, um seine Hilfe anzubieten und sich nach ihrem Gesundheitszustand zu erkundigen. Da sie jedoch im weiteren Verlauf nach seinen Personalien fragte und einen Ausweis bzw. Führerschein verlangte, wurde der Unbekannte zunehmend nervös und flehte die 46-Jährige an, nicht die Polizei zu verständigen. Letztendlich stieg der unbekannte Fahrzeugführer, trotz mehrfacher Aufforderungen stehen zu bleiben, in sein Fahrzeug ein und flüchtete in Richtung Rennershofstraße. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Fahrzeug verlief ohne Erfolg. Da rund um den Lindenhof Platz reger Personenverkehr herrschte und die 46-Jährige sowie eine weitere Zeugin angaben, dass einige Personen den Vorfall beobachtet hätten, werden diese gebeten, sich bei dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau zu melden.

Der Mann und das Fahrzeug werden wie folgt beschrieben:

schwarzer Pkw, vermutlich ein Citroen ähnlich eines MiniVans, polnisches Kennzeichen

Fahrer: osteuropäischer Phänotyp, sprach schlechtes Deutsch mit osteuropäischen Akzent, ca. 40-50 Jahre, ca.175-180 cm, kräftiger Körperbau, kurz rasierte Haare, normale Straßenbekleidung, gab während des Gespräches an, derzeit am bzw. im Victoria-Turm zu arbeiten.

Zeugen, die Hinweise auf den unbekannten Unfallverursacher haben oder den Vorgang beobachtet haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau zu melden, unter: 0621-833970.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell