POL-Pforzheim: Frontalzusammenstoß fordert vier verletzte Personen

Loßburg (ots) - Die seit dem 11. November 2023 in Loßburg vermisste 14-jährige Cora M. konnte an Heiligabend durch Polizeibeamte in Schonach im Schwarzwald wohlbehalten angetroffen werden. Die Jugendliche wurde im weiteren Verlauf in die Obhut ihrer Mutter übergeben. Hinweis: Die Öffentlichkeitsfahndung wird ...

